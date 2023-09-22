Индексы PMI еврозоны в сентябре изменились разнонаправленно

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в сентябре сократился до 43.4 против 43.5 в августе (пересмотрено с 43.7). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 44.0.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в сентябре увеличился до 48.4 против 47.9 месяцем ранее (пересмотрено с 48.3). Аналитики прогнозировали снижение показателя до 47.7.