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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 сентября 2023 г.Индексы PMI еврозоны в сентябре изменились разн...
сегодня 11:03

Индексы PMI еврозоны в сентябре изменились разнонаправленно

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в сентябре сократился до 43.4 против 43.5 в августе (пересмотрено с 43.7). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 44.0.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в сентябре увеличился до 48.4 против 47.9 месяцем ранее (пересмотрено с 48.3). Аналитики прогнозировали снижение показателя до 47.7.

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