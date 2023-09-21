Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе сократились на 0.7% (расширенное сообщение)

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в августе сократились на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.04 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.10 млн домов.

По сравнению с августом 2022 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 15.3%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 407.1 тыс. долл, увеличившись на 3.9% в годовом сравнении. Абсолютный ценовой рекорд на уровне 413.8 тыс. долларов был зафиксирован в июне 2022 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу августа составили 1.1 млн доступных покупателям домов, уменьшившись на 0.9% по сравнению с июлем и на 14.1% в годовом сравнении. В августе, как и в июле, потребовалось бы 3.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.2 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в августе, как и в июле, в среднем составил 20 дней в сравнении с 16 в августе 2022 года. При этом 72% проданных в августе 2023 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.