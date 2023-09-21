Курс доллара 96.6172   Курс евро 103.3699  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 сентября 2023 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
сегодня 17:08

Индекс опережающих экономических индикаторов США в августе снизился на 0.4%

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в августе снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.3% в июле (пересмотрено с (-0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 0.5%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов снизился на 3.8%.

Другие новости

сегодня
17:50
ОАЭ могут ввести лицензии на экспорт товаров под антироссийскими санкциями США и ЕС - СМИ
сегодня
17:16
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе сократились на 0.7% (расширенное сообщение)
сегодня
17:12
Лавров обсудит в четверг с Гутеррешем зерновую сделку - замглавы МИД РФ
сегодня
17:09
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе сократились на 0.7%
сегодня
17:08
Индекс опережающих экономических индикаторов США в августе снизился на 0.4%
сегодня
17:02
Доля должников цифровых активов в портфеле коллекторов "Сбера" в 2022 г составила 5-7%
сегодня
16:46
Рубль растет к евро и в меньшей степени – к доллару
сегодня
16:30
Ирак стремится стать влиятельным игроком на рынке газа - премьер
сегодня
16:13
Греф ожидает в ближайшие полгода перехода ЦБ РФ к смягчению денежно-кредитной политики
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.