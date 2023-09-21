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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 сентября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 сентября

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за III квартал;

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за июль;

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за сентябрь, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за сентябрь, предварительно;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за сентябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за июль;

03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, предварительно;

03:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за август;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь, предварительно;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июль;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за сентябрь, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за сентябрь, предварительно;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.

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