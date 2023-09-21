Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 сентября

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за III квартал;
01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за июль;
02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за сентябрь, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за сентябрь, предварительно;
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за сентябрь;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за июль;
03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, предварительно;
03:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за август;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь, предварительно;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за сентябрь;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июль;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июль;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за сентябрь, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за сентябрь, предварительно;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.