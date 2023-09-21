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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 сентября 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:45

Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 21 тыс.

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 сентября, сократилось на 20 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 201 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 224 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 221 тыс., пересмотрено с 220 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 7.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 217 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 сентября, уменьшилось на 21 тыс. и составило 1.662 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.688 млн до 1.683 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 8.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.687 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 сентября, сократилось на 93.3 тыс. и составило 1.679 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.296 млн.

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