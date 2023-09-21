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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 сентября 2023 г.Дефицит платёжного баланса США во II квартале с...
сегодня 15:41

Дефицит платёжного баланса США во II квартале сузился на 1.1%

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США во II квартале 2023 года сузился на 1.1% до 212.1 млрд долл в сравнении с дефицитом в 214.5 млрд долл в I квартале (пересмотрено с (-216.2) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с апреля по июнь 2023 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 220.0 млрд долл.

В соотношении с ВВП США дефицит платёжного баланса во II квартале составил 3.2% в сравнении с 3.3% в I квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

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