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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 сентября 2023 г.Индекс деловой активности в производственном се...
сегодня 15:38

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в сентябре резко снизился

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в сентябре упал до (13.5) пункта против 12 месяцем ранее.

Аналитики ожидали снижения индекса до (-1.1).

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

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