Индекс потребительских цен в Великобритании в августе вырос на 6.7%

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в августе вырос на 6.7% в годовом выражении после роста на 6.8% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 7%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в августе в годовом выражении вырос на 6.2% по сравнению с ростом на 6.9% в июле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.8%.