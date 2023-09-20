Курс доллара 96.6172   Курс евро 103.3699  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 сентября 2023 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в а...
вчера 10:04

Индекс потребительских цен в Великобритании в августе вырос на 6.7%

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в августе вырос на 6.7% в годовом выражении после роста на 6.8% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 7%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в августе в годовом выражении вырос на 6.2% по сравнению с ростом на 6.9% в июле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.8%.

Другие новости

вчера
10:57
Мишустин: российские производители ПО способны предложить рынку востребованную продукцию
вчера
10:27
ЦБ РФ выпускает памятную монету, посвященную Хабаровскому краю
вчера
10:12
Индекс цен производителей (PPI) Германии в августе увеличился на 0.3%
вчера
10:08
Индекс розничных цен в Великобритании в августе вырос на 9.1%
вчера
10:04
Индекс потребительских цен в Великобритании в августе вырос на 6.7%
вчера
10:03
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 0,65% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
10:00
Индекс цен производителей Великобритании в августе на входе увеличился на 0.4% и на выходе увеличился на 0.2%
вчера
09:33
Минфин РФ возобновляет масочный режим в связи с ростом заболеваемости COVID-19
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 сентября
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.