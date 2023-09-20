Индекс цен производителей Великобритании в августе на входе увеличился на 0.4% и на выходе увеличился на 0.2%

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в августе увеличился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в июле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в августе увеличился на 0.2% после аналогичнрго роста на 0.2% в июле (пересмотрено с 0.1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.