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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 сентября 2023 г.Индекс цен производителей Великобритании в авгу...
вчера 10:00

Индекс цен производителей Великобритании в августе на входе увеличился на 0.4% и на выходе увеличился на 0.2%

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в августе увеличился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в июле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в августе увеличился на 0.2% после аналогичнрго роста на 0.2% в июле (пересмотрено с 0.1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

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