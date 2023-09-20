Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 сентября

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за II квартал;
02:50 мск: Торговый баланс Японии за июль;
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за август;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за август;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за август;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за август;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за август;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за август;
10:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;
21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;
21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.