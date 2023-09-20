Курс доллара 96.6172   Курс евро 103.3699  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 сентября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 сентября

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за II квартал;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за июль;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за август;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за август;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за август;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за август;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за август;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за август;

10:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

Другие новости

вчера
10:04
Индекс потребительских цен в Великобритании в августе вырос на 6.7%
вчера
10:03
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 0,65% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
10:00
Индекс цен производителей Великобритании в августе на входе увеличился на 0.4% и на выходе увеличился на 0.2%
вчера
09:33
Минфин РФ возобновляет масочный режим в связи с ростом заболеваемости COVID-19
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 сентября
вчера
09:20
Биржевые цены на газ в Европе растут на 1,3%, до $412,1 за тысячу кубометров - ICE
вчера
09:06
Годовая инфляция в Великобритании в августе неожиданно замедлилась до 6,7% с 6,8% в июле
вчера
08:12
Сьерра-Леоне не видит смысла на налаживании прямого авиасообщения с РФ сейчас – глава МИД
вчера
08:02
ГЛАВА МИД СЬЕРРА-ЛЕОНЕ ЗАЯВИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО В КОНЦЕ 2023 ГОДА ПОСЕТИТ МОСКВУ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ИМПОРТУ УДОБРЕНИЙ
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.