Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 сентября

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:05 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за июнь;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июль;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июль;
02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, финал;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за август;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, финал;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за июль;
09:45 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за август;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за август;
15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за II квартал;
16:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
17:00 мск: Оптовые запасы в США за июль, финал;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за июль.