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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 сентября 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
сегодня 18:05

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6.3 млн барр.

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 1 сентября, снизился на 6.3 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.7 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.7 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.8 млн барр. до 350.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.8 млн барр. и составили 27.4 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.8 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.1 млн барр., запасы бензина сократились на 1.2 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.2 млн барр.

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