API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5.5 млн баррелей

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 1 сентября, снизились на 5.5 млн барр., запасы бензина сократились на 5.1 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.31 млн барр.

Сегодня в 18:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.1 млн барр., запасы бензина сократились на 1.2 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.2 млн барр.