Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 40 тыс.

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 сентября, сократилось на 13 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 216 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 232 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 229 тыс., пересмотрено с 228 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 8.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 229.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 августа, уменьшилось на 40 тыс. и составило 1.679 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.725 млн до 1.719 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.702 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 19 августа, сократилось на 13 тыс. и составило 1.815 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.415 млн.