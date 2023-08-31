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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 августа 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:40

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 28 тыс.

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 августа, сократилось на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 228 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 236 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 232 тыс., пересмотрено с 230 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 237.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 августа, увеличилось на 28 тыс. и составило 1.725 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.702 млн до 1.697 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 8.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.704 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 12 августа, сократилось на 11.4 тыс. и составило 1.83 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.44 млн.

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