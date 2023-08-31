Курс доллара 95.9283   Курс евро 104.4496  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 августа 2023 г.Годовые темпы роста инфляции в США в июле ускор...
сегодня 15:37

Годовые темпы роста инфляции в США в июле ускорились

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В июне базовая инфляция выросла также на 0.2%.

В годовом сравнении индекс core PCE в июле вырос на 4.2% в сравнении с +4.1% в июне.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в июле вырос на 3.3% в годовом сравнении против 3.0% в июне.

Другие новости

сегодня
16:07
Премьер Японии поручил министру извиниться за то, что тот назвал воду с АЭС "загрязненной"
сегодня
15:54
Второй день подряд чешские банки подвергаются хакерским атакам – СМИ
сегодня
15:43
Россельхозбанк в июле стал лидером по сокращению капитала среди банков РФ - эксперт
сегодня
15:40
Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 28 тыс.
сегодня
15:37
Годовые темпы роста инфляции в США в июле ускорились
сегодня
15:36
ОБЪЕМЫ ЗАКАЧКИ В ПХГ РОССИИ ДОСТИГЛИ 88% ОТ ЦЕЛЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ, К НАЧАЛУ СЕЗОНА ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЗАКАЧКЕ АБСОЛЮТНО ТОЧНО БУДУТ ДОСТИГНУТЫ – МИЛЛЕР
сегодня
15:35
Личные доходы американских потребителей в июле увеличились на 0.2%, потребительские расходы выросли на 0.8%
сегодня
15:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось на 4 тыс.
сегодня
15:29
ГАЗПРОМ ОБЕСПЕЧИЛ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПРИРОСТА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ГАЗА НА КИТАЙСКИЙ РЫНОК ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ - МИЛЛЕР
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.