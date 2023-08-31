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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 августа 2023 г.Личные доходы американских потребителей в июле ...
сегодня 15:35

Личные доходы американских потребителей в июле увеличились на 0.2%, потребительские расходы выросли на 0.8%

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в июне.

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 0.2%.

Личные расходы американских потребителей в июле выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в июне (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в июле на 0.7%.

Норма сбережений в июле составила 3.5% против 4.3% месяцем ранее.

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