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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2023 г.Индекс потребительского доверия в США в августе...
вчера 17:09

Индекс потребительского доверия в США в августе снизился

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 106.1 пункта против 117.0 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали августовский показатель на уровне 116.0.

Индекс оценки текущей ситуации в августе снизился до 144.8 против 160.0 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 80.2 против 88.3 в июле.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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