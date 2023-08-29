Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в июне снизился на 1.2% в годовом сравнении

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июне вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, но снизился на 1.2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики прогнозировали снижение показателя в годовом сравнении на 1.5% после его сокращения на 1.7% в мае.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июне вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, но снизился на 0.5% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июне по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.7% с учётом сезонных колебаний, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.