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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2023 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
вчера 16:09

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в июне снизился на 1.2% в годовом сравнении

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июне вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, но снизился на 1.2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики прогнозировали снижение показателя в годовом сравнении на 1.5% после его сокращения на 1.7% в мае.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июне вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, но снизился на 0.5% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июне по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.7% с учётом сезонных колебаний, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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