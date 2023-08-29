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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2023 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в июне вырос на ...
вчера 16:11

FHFA: Индекс цен на дома в США в июне вырос на 0.3%

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в июне вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.7% мае.

Аналитики прогнозировали увеличение июньского показателя на 0.2%.

По сравнению с июнем 2022 года индекс вырос на 3.1%, тогда как в мае годовое повышение показателя составило 2.8%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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