Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 9 тыс.

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 августа, сократилось на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 230 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 239 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 240 тыс., пересмотрено с 239 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 236.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 августа, уменьшилось на 9 тыс. и составило 1.702 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.716 млн до 1.711 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 5.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.697 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 5 августа, выросло на 4.7 тыс. и составило 1.84 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.45 млн.