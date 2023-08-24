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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 августа 2023 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:37

Объём заказов на товары длительного пользования в США в июле снизился на 5.2%

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июле снизился на 5.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 4.1%.

В июне объём заказов на товары длительного пользования вырос на 4.4% (пересмотрено с +4.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после его роста на 0.2% в июне (пересмотрено с +0.6%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в июне (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение июльского показателя на 0.1%.

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