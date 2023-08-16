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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 августа 2023 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в и...
сегодня 10:04

Индекс потребительских цен в Великобритании в июле вырос на 6.8%

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в июле вырос на 6.8% в годовом выражении после роста на 7.9% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.7%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в июле в годовом выражении вырос на 6.9% что совпалос ростом на 6.9% в июне.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.8%.

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