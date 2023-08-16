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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 августа 2023 г.Индекс цен производителей Великобритании в июле...
сегодня 10:00

Индекс цен производителей Великобритании в июле на входе сократился на 0.4% и на выходе увеличился на 0.1%

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в июле сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.3% в июне.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1% .

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в июле увеличился на 0.1% после снижения на 0.2% в июне (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2%.

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