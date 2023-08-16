Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 16 августа

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

05:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за июль;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за июль;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за июль;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за июль;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за июль;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за июнь;

12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за II квартал, предварительный отчёт;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июль;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июль;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за июль;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за июнь;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.