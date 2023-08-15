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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2023 г.Объём розничных продаж в США в июле вырос на 0.7%
вчера 15:35

Объём розничных продаж в США в июле вырос на 0.7%

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июле вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после его увеличения на 0.3% в июне (пересмотрено с +0.2%).

По сравнению с июлем 2022 года розничные продажи выросли на 3.2%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в июле вырос на 1.0% после повышения на 0.2% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя базовых продаж в июле на 0.4%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 2.2%.

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