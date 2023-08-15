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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2023 г.Цены на импорт в США в июле выросли на 0.4%, це...
вчера 15:39

Цены на импорт в США в июле выросли на 0.4%, цены на экспорт повысились на 0.7%

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в июле выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в июне (пересмотрено с (-0.2%).

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.2%.

По сравнению с июлем 2022 года цены на импорт уменьшились на 4.4%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.7% после сокращения на 0.7% в июне (пересмотрено с (-0.9%).

По сравнению с июлем 2022 года цены на экспорт упали на 7.9%.

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