Цены на импорт в США в июле выросли на 0.4%, цены на экспорт повысились на 0.7%

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в июле выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в июне (пересмотрено с (-0.2%).
Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.2%.
По сравнению с июлем 2022 года цены на импорт уменьшились на 4.4%.
Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.7% после сокращения на 0.7% в июне (пересмотрено с (-0.9%).
По сравнению с июлем 2022 года цены на экспорт упали на 7.9%.