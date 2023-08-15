Курс доллара 101.0399   Курс евро 110.6847  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2023 г.Банк России повысил ключевую ставку до 12.00%
сегодня 10:32

Банк России повысил ключевую ставку до 12.00%
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 15 августа 2023 года в ходе внеочередного заседания принял решение повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов (б.п.) до 12.00% годовых с предыдущего уровня 8.50%.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали повышение ставки на 150-200 б.п.

Регулятор объяснил свое решение необходимостью ограничить риски ценовой стабильности. По его оценке, за последние три месяца с поправкой на сезонность годовые темпы роста головной инфляции составили 7.6%, базовой - 7.1%. Банк России отметил устойчивое усиление инфляционного давления на фоне увеличения внутреннего спроса, превышающего возможности предложения. При этом в условиях повышенного спроса на импорт усиливается эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены.

В целом действия Банка России направлены на возвращение инфляции к целевой отметке 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров состоится 15 сентября 2023 года. Время публикации пресс-релиза - 13:30 по московскому времени.

Другие новости

сегодня
11:20
Реформа по внедрению ЕНС состоялась, система работает без сбоев - глава ФНС
сегодня
10:57
РУБЛЬ РАСТЕРЯЛ ВЕСЬ УТРЕННИЙ РОСТ И ПЕРЕШЕЛ К СНИЖЕНИЮ: ДОЛЛАР ВЫШЕ 98 РУБ, ЮАНЬ ПО 13,4 РУБ, ЕВРО ВЫШЕ 107 РУБ - ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
сегодня
10:41
ЦБ РФ убрал сигнал о возможности повышения ключевой ставки
сегодня
10:34
ЦБ РФ повысил ключевую ставку - сразу на 3,5 п.п., до 12% годовых
сегодня
10:32
Банк России повысил ключевую ставку до 12.00%
сегодня
10:22
Генконсул КНР в Хабаровске надеется, что все больше жителей региона выберут китайские авто
сегодня
10:06
Объём розничных продаж в Китае в мае увеличился на 2.5% в годовом выражении
сегодня
10:03
Объём инвестиций в основные средства в Китае за апрель увеличился на 3.4% в годовом выражении
сегодня
10:01
ИНДЕКС МОСБИРЖИ НА СТАРТЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 1,67% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.