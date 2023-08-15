Банк России повысил ключевую ставку до 12.00%

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 15 августа 2023 года в ходе внеочередного заседания принял решение повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов (б.п.) до 12.00% годовых с предыдущего уровня 8.50%.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали повышение ставки на 150-200 б.п.

Регулятор объяснил свое решение необходимостью ограничить риски ценовой стабильности. По его оценке, за последние три месяца с поправкой на сезонность годовые темпы роста головной инфляции составили 7.6%, базовой - 7.1%. Банк России отметил устойчивое усиление инфляционного давления на фоне увеличения внутреннего спроса, превышающего возможности предложения. При этом в условиях повышенного спроса на импорт усиливается эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены.

В целом действия Банка России направлены на возвращение инфляции к целевой отметке 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров состоится 15 сентября 2023 года. Время публикации пресс-релиза - 13:30 по московскому времени.