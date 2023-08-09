EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.9 млн барр.

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 4 августа, вырос на 5.9 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали повышение запасов нефти на 1.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 2.7 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сузились на 1.7 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 1 млн барр. до 347.8 млн барр., оставаясь на минимальном с 1983 года уровне.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.1 млн барр. и составили 34.6 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.6 млн барр. в сутки в сравнении с 12.2 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 4 августа, выросли на 4.1 млн барр., запасы бензина снизились на 0.41 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.1 млн барр.