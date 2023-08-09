Курс доллара 97.3999   Курс евро 106.8897  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 августа 2023 г.API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:20

API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.1 млн баррелей

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 4 августа, выросли на 4.1 млн барр., запасы бензина снизились на 0.41 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.1 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.3 млн барр., запасы бензина сократились на 0.3 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.2 млн барр.

Другие новости

вчера
17:54
Евросоюз начал подготовку к введению санкций против мятежников Нигера - СМИ
вчера
17:38
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.9 млн барр.
вчера
17:35
Скачок цен на газ в Европе может быть ограничен завершением закачки в ПХГ – эксперт
вчера
17:21
Минфин РФ разместил ОФЗ серии 29024 на 94,3 млрд руб при спросе в 233,9 млрд руб
вчера
17:20
API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.1 млн баррелей
вчера
16:41
Миронов заговорил о пересмотре конституции для изменения статуса ЦБ и статьи об идеологии
вчера
16:32
КУРС ДОЛЛАРА НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ДО 98 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С МАРТА 2022 ГОДА - ДАННЫЕ ТОРГОВ
вчера
16:19
ИСПРАВЛЕНО - ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СОСТАВИЛ $25,2 МЛРД ПРОТИВ $165,4 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ - ОЦЕНКА ЦБ
вчера
16:06
СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ В ИЮЛЕ ВНОВЬ ВЕРНУЛСЯ В ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ЗОНУ, ПРОФИЦИТ СОСТАВИЛ $1,8 МЛРД ПРОТИВ ИЮНЬСКОГО ДЕФИЦИТА В $1,4 МЛРД - ОЦЕНКА ЦБ
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.