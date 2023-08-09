Курс доллара 97.3999   Курс евро 106.8897  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 августа 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 августа

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июнь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за май;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за май;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июнь;

23:15 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль.

Другие новости

вчера
19:00
Цены на телевизоры в июле выросли на 4,9% за месяц - Росстат
вчера
19:00
Инфляция в России в июле ускорилась до 0,63% - Росстат
вчера
19:00
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА БЕНЗИНА В РФ УСКОРИЛА РОСТ: АИ-92 ЗА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ АВГУСТА ПОДОРОЖАЛ НА 0,63%, АИ-95 НА 0,65% - ДАННЫЕ РОССТАТА
вчера
18:37
Глава Polymetal не видит вариантов, кроме продажи активов в РФ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 августа
вчера
18:15
ЦБ РФ до конца года не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила
вчера
18:03
ЦБ РФ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОКУПКЕ ВАЛЮТЫ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ФИНРЫНКАХ - ЦБ
вчера
17:54
Евросоюз начал подготовку к введению санкций против мятежников Нигера - СМИ
вчера
17:38
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.9 млн барр.
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.