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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 августа 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 августа

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июнь;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за июнь;

09:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за II квартал, предварительно;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за июль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июнь;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июнь;

14:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июль;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за июль;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июль;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за июль;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за июль;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май.

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