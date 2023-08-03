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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 августа 2023 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
вчера 17:17

Компонента занятости индекса ISM Services США в июле осталась в области расширения

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июле снизилась до 50.7 пункта против 53.1 месяцем ранее.

Таким образом, индикатор остался в области расширения, превышая пороговую отметку 50.0. Это указывает на продолжение найма сотрудников в сфере услуг США, но его темпы замедляются.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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