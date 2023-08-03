Объём производственных заказов в США в июне вырос на 2.3%

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в июне вырос на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в мае (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост объёма заказов в промышленности США в июне на 2.0%.

Объём заказов на товары длительного пользования в июне, согласно финальному отчёту, вырос на 4.6% по сравнению с маем. В предварительном отчёте сообщалось о росте показателя на 4.7%.