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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 августа 2023 г.Объём производственных заказов в США в июне выр...
вчера 17:18

Объём производственных заказов в США в июне вырос на 2.3%

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в июне вырос на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в мае (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост объёма заказов в промышленности США в июне на 2.0%.

Объём заказов на товары длительного пользования в июне, согласно финальному отчёту, вырос на 4.6% по сравнению с маем. В предварительном отчёте сообщалось о росте показателя на 4.7%.

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