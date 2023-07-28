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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июля 2023 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:07

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону понижения

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (72.6) и составил 71.6.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В июне значение индекса составило 64.4.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце июля, как и в начале месяца, составил 3.4% в сравнении с 3.3% в июне.

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