Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону понижения

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (72.6) и составил 71.6.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В июне значение индекса составило 64.4.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце июля, как и в начале месяца, составил 3.4% в сравнении с 3.3% в июне.