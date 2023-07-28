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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июля 2023 г.Годовые темпы роста инфляции в США в июне замед...
вчера 15:59

Годовые темпы роста инфляции в США в июне замедлились

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июне вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В мае базовая инфляция выросла на 0.3%.

В годовом сравнении индекс core PCE в июне вырос на 4.1% в сравнении с +4.6% в мае.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в июне вырос на 3.0% в годовом сравнении против 3.8% в мае.

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