Личные доходы американских потребителей в июне увеличились на 0.3%, потребительские расходы выросли на 0.5%

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июне выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в мае (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.5%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце повысились на 0.2%.

Личные расходы американских потребителей в июне выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в мае (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в июне на 0.4%.

Норма сбережений в июне составила 4.3% против 4.6% месяцем ранее.