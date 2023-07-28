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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 31 июля

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за июнь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за май, предварительно;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за май;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за июнь;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за июнь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за июнь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за июнь;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за июнь;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за июль;

11:00 мск: ВВП Италии за II квартал, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июнь;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июль, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за июль, предварительно;

12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июль, предварительно;

12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июль;

16:45 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.

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