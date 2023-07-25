Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в мае вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.7% апреле.

Аналитики прогнозировали увеличение майского показателя на 0.6%.

По сравнению с маем 2022 года индекс вырос на 2.8%, тогда как в апреле годовое повышение показателя составило 3.1%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.