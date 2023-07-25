Курс доллара 90.0945   Курс евро 99.6918  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2023 г.Индекс потребительского доверия в США в июле вы...
вчера 17:05

Индекс потребительского доверия в США в июле вырос, превысив прогноз

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 117.0 пунктов против 110.1 месяцем ранее (пересмотрен со 109.7).

Аналитики прогнозировали июльский показатель на уровне 112.1.

Индекс оценки текущей ситуации в июле вырос до 160.0 против 155.3 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий повысился до 88.3 против 79.3 в июне.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

Другие новости

вчера
17:33
ПУТИН ПРОГНОЗИРУЕТ СОХРАНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ РОСТА ЭКОНОМИКИ В БЛИЖАЙШИЕ КВАРТАЛЫ, А ТАКЖЕ БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВА
вчера
17:29
Рост мирового ВВП в 2023 г будет ниже докризисного, хотя экономика адаптируется - эксперты
вчера
17:06
В ЕС опасаются, что РФ выиграет в ситуации с транспортировкой зерна Украины через Евросоюз
вчера
17:06
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в июле снизился
вчера
17:05
Индекс потребительского доверия в США в июле вырос, превысив прогноз
вчера
16:39
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА СРЕДУ - 90,09 РУБ, ЮАНЯ - 12,6 РУБ, ЕВРО - 99,69 РУБ - ЦБ РФ
вчера
16:30
Парламент КНР назначил нового главу ЦБ Китая
вчера
16:12
Госдума предлагает усилить ответственность за фальсификацию продуктов
вчера
16:06
FHFA: Индекс цен на дома в США в мае вырос на 0.7%
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.