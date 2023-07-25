Индекс потребительского доверия в США в июле вырос, превысив прогноз

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 117.0 пунктов против 110.1 месяцем ранее (пересмотрен со 109.7).

Аналитики прогнозировали июльский показатель на уровне 112.1.

Индекс оценки текущей ситуации в июле вырос до 160.0 против 155.3 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий повысился до 88.3 против 79.3 в июне.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.