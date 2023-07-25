Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в мае снизился на 1.7% в годовом сравнении

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, но снизился на 1.7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики прогнозировали снижение показателя в годовом сравнении на 2.3% после его сокращения на 1.7% в апреле.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, но снизился на 1.0% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в мае по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.7% с учётом сезонных колебаний, понизившись на 0.5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.