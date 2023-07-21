Банк России установил ключевую ставку на уровне 8.50% и повысил прогнозы по ставке на 2023-2025 г.г.

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 21 июля, принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) до 8.50%.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали повышение ставки на 50-100 б.п.

Таким образом, регулятор возобновил ужесточение монетарной политики после сохранения ставки на уровне 7.50% с сентября 2022 года.

В сопроводительном заявлении регулятор объяснил свое решение усилением устойчивого инфляционного давления в экономике, инфляционных ожиданий и инфляционных рисков на фоне увеличения потребительского спроса, которое «превышает возможности расширения производства», а также произошедшего с начала года ослабления рубля.

ЦБ сообщил, что в дальнейшем будет принимать решения по ставке в зависимости от развития ситуации с инфляцией, процесса структурной перестройки экономики, и оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий. Вместе с тем регулятор предупредил, что «допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее».

В новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики ЦБ прогнозирует диапазон по ставке на 2023 год на уровне 7.9-8.3% (апрельский прогноз: 7.3-8.2%). С учетом того, что с 1 января по 23 июля текущего года средняя ключевая ставка равна 7.5%, с 24 июля до конца 2023 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 8.5-9.3% (предыдущий прогноз: 7.1-8.6%). Прогноз по ставке на 2024 год повышен до 8.5-9.5% (предыдущий прогноз: 6.5-7.5%), прогноз на 2025 год - до 6.5-8.5% (предыдущий прогноз: 5.0-6.0%), прогноз на 2026 год установлен на уровне 5.5-6.5%.

По данным ЦБ, на 17 июля годовой темп прироста потребительских цен составил 3.6% в сравнении с 3.3% в июне и 2.5% в мае. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5.0–6.5% в 2023 году (апрельский прогноз: 4.5-6.5%) и вернется к 4% в 2024 году (прогноз без изменений).

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия продолжили смягчаться. Несмотря на увеличение номинальных процентных ставок в отдельных сегментах финансового рынка, включая рынок ОФЗ, кредитная активность оставалась высокой как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Ипотечное кредитование ускорилось, необеспеченное потребительское кредитование продолжило расти.

По оценке Банка России, восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. В дальнейшем темпы роста экономики будут постепенно приближаться к темпам, соответствующим траектории сбалансированного роста.

В базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темпы роста ВВП составят 1.5-2.5% в 2023 году (апрельский прогноз: 0.5-2.0%), 0.5-2.5% в 2024 году (без изменений), 1.0-2.0% в 2025 году (предыдущий прогноз: 1.5-2.5%), 1.5-2.5% в 2026 году.

Банк России сообщил о неоднородности экономической активности в отраслевом разрезе. Выпуск в большинстве секторов экономики, ориентированных на внутренний спрос, достиг или превысил докризисные уровни. В то же время рост выпуска в отраслях, ориентированных на экспорт, на текущем этапе в значительной мере сдерживается действием внешних торговых и финансовых ограничений.

В структуре совокупного спроса более значимый вклад в его динамику вносит внутренний спрос, частично замещающий внешний. При этом продолжает возрастать вклад бюджетной политики в увеличение внутреннего спроса, в том числе за счет расширения государственных инвестиций. Рост потребительской активности поддерживается высокими темпами кредитования, ростом реальных заработных плат и адаптацией населения к новой структуре предложения на товарных рынках.

Динамика внутреннего спроса способствует увеличению спроса на импорт. Рост импорта происходит в условиях снижения экспорта, что явилось основным фактором ослабления рубля с начала 2023 года. По мнению ЦБ, в ближайшие кварталы спрос на импорт будет подстраиваться к произошедшему ослаблению рубля. При этом Банк России предупредил, что развитие экономики ограничивается дефицитом рабочей силы, географическая и межотраслевая мобильность которой являются дополнительным структурным ограничением.

Регулятор также отметил проинфляционные риски со стороны внешних условий, включая негативное воздействие геополитической напряженности на условия внешней торговли (как экспорта, так и импорта), что может повлиять на динамику валютного курса. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики.

Помимо прогноза по динамике ВВП и инфляции, Банк России пересмотрел другие параметры среднесрочного базового сценария на 2023-2026 г.г. В частности, регулятор ухудшил прогноз по динамике экспорта и повысил прогноз по импорту в 2023 году. ЦБ ожидает изменение объемов экспорта на (-7.0)-(-4.0)% (предыдущий прогноз: (-5.5)-(-2.5%) и рост импорта на 13.5-16.5% (предыдущий прогноз: 8.5-11.5%).

Прогноз профицита платежного баланса на 2023 год пересмотрен в сторону понижения до 26 млрд с 47 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 227 млрд в 2022 году), а прогноз торгового профицита пересмотрен до 97 млрд со 117 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 282 млрд в 2022 году). Прогноз средней цены на нефть марки Urals сохранен на уровне 55 долларов за баррель на период 2023-2026 г.г.

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в лучшую сторону. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2023 году вырастут на 6.0-8.0%, тогда как ранее предполагалось их возможное повышение на 3.5-5.5%. Инвестиции в основной капитал, согласно обновленному прогнозу, в этом году могут вырасти на 2.0-5.0% (предыдущий прогноз: рост от 0 до 3.0%).

Прогноз по приросту кредитования населения в 2023 году пересмотрен до 15-19% в сравнении с предыдущим прогнозом о повышении на 11-15%. Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, по-прежнему останется драйвером рынка, в 2023 году ожидается его прирост на 17-21% (предыдущий прогноз: 13-17%). Прогноз по расширению кредитования организаций на 2023 год пересмотрен до 12-16% (предыдущий прогноз: 9-13%).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2023 году составит 17-21% (предыдущий прогноз: 14-18%), в 2024 году - 9-14% (без изменений), в 2025 году - 6-11% (без изменений), в 2026 году – 6-11%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.