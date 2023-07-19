Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июне уменьшилось на 3.7%

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в июне уменьшилось на 3.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1440 тыс. в годовом исчислении против 1496 тыс. в мае (пересмотрено с 1491 тыс.).

Аналитики ожидали, что в июне число выданных разрешений на строительство составит 1490 тыс.

По сравнению с июнем 2022 года число выданных разрешений сократилось на 15.3%.