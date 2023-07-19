Квартальная прибыль и выручка банка Goldman Sachs упали

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sachs сообщил о снижении прибыли по итогам II квартала текущего года до 1.07 млрд долл или 3.08 долл на акцию по сравнению с 2.79 млрд долл или 7.73 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Выручка банка сократилась до 10.9 млрд долл по сравнению с 11.86 млрд долл за аналогичный периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sachs на уровне 3.16 долл на акцию и выручку в размере 10.61 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подешевели на 1.5%