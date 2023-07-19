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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июля 2023 г.Квартальная прибыль компании Halliburton оказал...
вчера 15:30

Квартальная прибыль компании Halliburton оказалась хуже прогнозов аналитиков

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о росте прибыли по результатам за II квартал 2023 года в размере 610 млн долл или 0.68 долл на акцию по сравнению с 117 млн долл или 0.12 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила 0.77 долл.

Доходы Halliburton увеличились до 5.798 млрд долл по сравнению с 5.074 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Halliburton на уровне 0.75 долл на акцию и доходы в размере 5.85 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 1%.

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