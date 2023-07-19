Индекс потребительских цен в Великобритании в июне вырос на 7.9%

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в июне вырос на 7.9% в годовом выражении после роста на 8.7% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 8.2%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в июне в годовом выражении вырос на 6.9% по сравнению с ростом на 7.1% в мае.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 7.1%.