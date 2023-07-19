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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 июля

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за IV квартал;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май;

09:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июнь;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за июнь;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за июнь;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за июнь;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июнь;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена.

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