Индекс цен производителей Великобритании в июне на входе сократился на 1.3% и на выходе на 0.3%

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в июне сократился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.2% в мае (пересмотрено с -1.5%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3% .

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в июне сократился на 0.3% после снижения на 0.6% в мае (пересмотрено с -0.5%).

Данные показателя совпали с прогнозом аналитикоов.