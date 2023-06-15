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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2023 г.Цены на импорт в США в мае снизились на 0.6%, ц...
15.06.2023 16:08

Цены на импорт в США в мае снизились на 0.6%, цены на экспорт уменьшились на 1.9%

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в мае снизились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в апреле (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали сокращение майского показателя на 0.5%.

По сравнению с маем 2022 года цены на импорт снизились на 5.9%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце уменьшились на 1.9% после снижения на 0.1% в апреле (пересмотрено с +0.2%).

По сравнению с маем 2022 года цены на экспорт упали на 10.1%.

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