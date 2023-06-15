Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в мае сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в апреле.

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.1%.

По сравнению с маем 2022 года объём промышленного производства в США вырос на 0.2%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в мае составил 79.6% против 79.8% в апреле. Годом ранее - в мае 2022 года показатель составлял 80.6%.

В среднем за 1972-2022 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.7%.